|Текущая статистика (17.02.2019)
|65 642 Всего активных доменов
|1202 Ожидающих активации
|На начало года (65 081)
|476 Прирост
|2 832 Новых доменов
|2 356 Удаленных доменов
Что нужно знать о DNS flag day 25.01.2019
В СМИ и соцсетях появились публикации о возможных проблемах, в связи с развитием сервиса доменных имен DNS. С первого февраля стартует новый протокол сервиса EDNS, и в >>>
Домен .UZ – итоги 2018 года 29.12.2018
Оглядываясь на уходящий 2018 год можно сказать, что он был плодотворным дл >>>
Количество доменов в доменной зоне .UZ достигло 65 000 20.12.2018
Сегодня, 20 декабря 2018 года, количество зарегистрированных доменов достигло 65 000. Последние 5000 приросли за полгода, так как 60 000 мы отметили в середине июня.&n >>>
|Дата
|Время
|Сайт
|Домен
|16.02.19
|09:13
|http://
|misszarina.uz
|16.02.19
|09:13
|http://
|arzonmedia.uz
|16.02.19
|09:13
|http://
|kupicar.uz
|16.02.19
|09:12
|http://
|arzonprint.uz
|16.02.19
|09:12
|http://
|italiano.uz
|16.02.19
|09:12
|http://
|yagonadecor.uz
|16.02.19
|09:11
|http://
|ruzimurod.uz
|16.02.19
|09:11
|http://
|serveradmin.uz
|16.02.19
|09:10
|http://
|fino-de-aroma.uz
|16.02.19
|09:10
|http://
|samkardio.uz
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